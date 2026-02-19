Maltrattamenti all’asilo nido di Cotronei, condanne definitive per due maestre

CROTONE – Si chiude con una sentenza definitiva la vicenda che ha scosso profondamente la comunità di Cotronei. La Corte di Cassazione ha confermato la pronuncia della Corte d’Appello di Catanzaro: all’asilo nido del paese vi furono maltrattamenti e non semplici abusi di mezzi di correzione.

Asilo nido, le maestre condannate

I supremi giudici hanno respinto i ricorsi difensivi, rendendo definitive le condanne ad un anno e quattro mesi di reclusione per le maestre 62enni, Anna Rita Stumpo e Anna Rita Rachieli. In Appello era stato accolto il ricorso della Procura di Crotone contro la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale penale pitagorico. Il capo di imputazione era stato riqualificato e la pena aumentata: dai 4 mesi inizialmente inflitti si è passati a 1 anno e 4 mesi per ciascuna imputata. La Cassazione ha confermato integralmente quella decisione, sancendo in via definitiva la responsabilità delle due insegnanti.

Testimonianze drammatiche e intercettazioni

La vicenda risale a diversi anni fa e portò, nell’aprile 2017, alla sospensione delle due docenti dal servizio. Schiaffi, calci alle gambe, tirate di capelli e minacce. Alcuni bambini sarebebro stati rinchiusi in un’aula buia. Situazioni che hanno fatto emergere anche diversi disturbi e paure nei bimbi. Le intercettazioni ambientali sono state fondamentali. avrebbero documentato urla, strattonamenti e schiaffi.