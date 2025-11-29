Accusato di maltrattare la moglie: cadono le accuse per un 37enne di Corigliano

COSENZA – Il Tribunale di Castrovillari ha assolto con formula piena S.M., 37 anni di Corigliano, dalle accuse di maltrattamenti aggravati verso la moglie. Dopo un lungo e complesso processo, il collegio giudicante ha riconosciuto la totale estraneità dell’uomo ai fatti contestati, accogliendo le argomentazioni difensive dei suoi avvocati, Ettore Zagarese e Umberto Tarantino.

Il 37enne di Corigliano “ha sempre proclamato la propria innocenza”

“S.M. aveva sempre proclamato la propria innocenza, – spiegano gli avvocato – affrontando il procedimento con coraggio e determinazione e scegliendo il rito ordinario per dimostrare la verità che lo riguardava. Sottoposto a misura cautelare, ha vissuto mesi di forte tensione personale e familiare, nella ferma speranza che la giustizia potesse fare piena luce su una vicenda che lo aveva segnato profondamente.

Durante il processo, l‘istruttoria accurata e la testimonianza di numerosi testimoni hanno confermato l’assenza di responsabilità di S.M. rispetto alle accuse di maltrattamenti reiterati e aggravati. La sentenza restituisce così dignità a un uomo che ha dovuto difendersi da una pesante imputazione, riconsegnandogli serenità e la possibilità di guardare avanti.

La decisione del tribunale è un messaggio importante sul valore della presunzione d’innocenza e sulla necessità di un processo giusto e completo per ogni persona. Per S.M. e la sua famiglia oggi si apre una nuova pagina, libera dal peso di un’accusa che si è rivelata infondata”.