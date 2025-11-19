“Manco” fiuta la droga: Carabinieri scoprono 1,7 kg di stupefacenti in uno stabile abbandonato

BIANCO (RC) – Un’operazione mirata dei carabinieri della Compagnia di Bianco, condotta con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria e del Nucleo Cinofili di Vibo Valentia, ha portato al sequestro di una consistente quantità di sostanze stupefacenti all’interno di uno stabile abbandonato e non abitato.

Il fiuto di Manco

Determinante, ancora una volta, il fiuto infallibile di “Manco”, il cane antidroga in forza al Nucleo CC Cinofili, che ha individuato alcune intercapedini difficilmente accessibili dove erano nascosti 1,5 kg di marijuana e 255 grammi di hashish. Le sostanze, confezionate in sacchetti già suddivisi in dosi termosaldate, erano verosimilmente destinate allo smercio. Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato e messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria per le successive analisi di laboratorio.