Rende: Maraio (PSI): «centrosinistra unito e riformista per battere le destre»

RENDE – Enzo Maraio, segretario nazionale del Partito Socialista Italiano, ha fatto tappa a Rende con la nuova iniziativa politica: Avanti per l’Italia, con l’intento di lavorare e rilanciare un centrosinistra riformista e moderno. All’incontro hanno partecipato numerosi amministratori socialisti della provincia di Cosenza. Maraio ha criticato l’attuale centrosinistra, definito incapace di rappresentare un’alternativa credibile al centrodestra, soprattutto a causa delle divisioni interne al Partito Democratico. Nonostante ciò, Maraio si è detto fiducioso nel lavoro della segretaria dem Elly Schlein, sottolineando la necessità di costruire un “campo largo, ampio e plurale”.

Maraio: “destra incapace di rispondere ai problemi del Paese”

Secondo il segretario nazionale del PSI, serve uno sforzo unitario sui territori per battere una destra “incapace di rispondere ai problemi del Paese”, tra caro vita, famiglie in difficoltà e imprese senza sostegno. Ma non basta soltanto mettersi insieme contro ma con una strategia ed una visione ben precisa da permettere al centrosinistra di poter ritornare al governo del Paese.

Un partito socialista dove però in provincia di Cosenza pesano alcune divisioni interne, tra tutte quelle tra il presidente nazionale Luigi Incarnato e il sindaco della città bruzia Franz Caruso.