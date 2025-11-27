Il caso di Mariano, assistenza domiciliare potenziata e percorso clinico personalizzato

LAMEZIA TERME – Per Mariano l’ASP di Catanzaro ha annunciato il rafforzamento della presa in carico. Mariano ha 12 anni ed è affetto da una malattia rarissima. Nelle scorse ore si è svolta una riunione alla quale hanno partecipato la famiglia, la Direzione Generale dell’ASP di Catanzaro, la Direttrice della Pediatria dell’Ospedale di Lamezia Terme e il Direttore del Distretto sanitario lametino. Durante l’incontro sono stati affrontati due aspetti fondamentali per la tutela della salute del bambino: il potenziamento dell’assistenza domiciliare e la definizione di un percorso clinico complessivo personalizzato.

Il percorso per Mariano

È stato deciso che il Distretto di Lamezia Terme attiverà un progetto di assistenza domiciliare dedicato e rafforzato, mentre per la gestione clinica il riferimento sarà un Centro di alta qualificazione per l’obesità pediatrica, già in contatto con l’ASP. Il Centro definirà un percorso terapeutico su misura per il bambino, limitando gli spostamenti ai soli interventi indispensabili e garantendo al contempo un supporto concreto alla famiglia.

L’Azienda sanitaria provinciale sottolinea come la riunione rappresenti un modello di presa in carico reale e integrata, in cui le strutture sanitarie regionali collaborano per affiancare il paziente e i familiari, mettendo a disposizione risorse assistenziali, organizzative e professionali che completano le attività altamente specialistiche richieste nei casi di malattie rare.

L’obiettivo è di assicurare al piccolo Mariano la migliore assistenza possibile in Calabria, con il supporto di un Centro di eccellenza a livello nazionale, unendo cura specialistica e sostegno familiare.