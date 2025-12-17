Segnala una notizia

“Tutti insieme per Mariano”, la tifoseria del Sambiase lancia una raccolta fondi

Calabria

In occasione del match Sambiase–Reggina, la rifoseria giallorossa ha deciso che l’intero ricavato della vendita delle fanzine sarà destinato alla raccolta fondi per aiutare Mariano e la sua famiglia

Pubblicato

1 minuto fa

il

LAMEZIA TERME – Il caso del piccolo Mariano arriva sul campo da calcio con l’iniziativa benefica “Tutti insieme per Mariano”. La tifoseria del Sambiase ha, infatti, scelto di far diventare il calcio un veicolo di solidarietà e speranza attraverso una raccolta fondi per il piccolo affetto da una malattia rara.

L’iniziativa è promossa da “Noi Siamo il Sambiase – la voce ufficiale della tifoseria giallorossa”. In occasione del match Sambiase–Reggina, in programma domenica 21 dicembre, la tifoseria giallorossa con la sua iniziativa benefica vuole sostenere il bambino dell’hinterland lametino che per via di una malattia rara oggi è arrivato a pesare 180 chili.

Raccolta fondi per Mariano, la tifoseria in campo

La Sambiase ha deciso di devolvere l’intero ricavato della vendita delle fanzine alla raccolta fondi destinata ad aiutare il piccolo e la sua famiglia sul fronte delle cure specialistiche che saranno effettuate a casa ma che hanno costi elevati e che rendono fondamentale il sostegno della comunità.

“Ancora una volta il popolo giallorosso dimostra come il tifo non sia solo passione sportiva – dicono dalla tifoseria del club – ma anche cuore, vicinanza e impegno sociale. L’invito è rivolto a tutti: partecipare con una libera donazione, perché ogni gesto, anche il più piccolo, può fare la differenza. “Tutti insieme per Mariano” non è solo uno slogan, ma un messaggio forte di unità e solidarietà. Domenica, sugli spalti e fuori dal campo, il Sambiase giocherà una partita speciale: quella dell’umanità e dell’aiuto concreto verso chi ha più bisogno”.

