Materiale pirotecnico pericoloso tra l’abbigliamento, denunciato il venditore

ISOLA CAPO RIZZUTO (KR) – Materiale pirotecnico senza autorizzazione e in violazione delle norme di sicurezza. La Polizia ha sequestrato ad Isola Capo Rizzuto, 65 chili di articoli esplodenti conservati in modo irregolare e altamente pericoloso. Durante una verifica in un esercizio commerciale gestito da un cittadino cinese, gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa hanno trovato sul bancone diversi articoli pirotecnici, alcuni dei quali esposti e conservati senza alcuna misura di sicurezza.

Altro materiale pirotecnico anche durante la perquisizione

La perquisizione dell’intero negozio ha permesso di rinvenire altro materiale esplodente: parte accatastato in un piccolo magazzino, parte nascosta in scatoloni contenenti capi di abbigliamento. Nessuno dei prodotti risultava custodito secondo le norme vigenti, né il titolare era provvisto dell’autorizzazione di pubblica sicurezza necessaria alla vendita. Considerata la grave pericolosità della situazione, tutto il materiale è stato posto sotto sequestro penale.

Il commerciante è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per detenzione e commercio abusivo di materie pirotecniche. La Polizia di Stato rinnova l’invito al rispetto delle norme e ricorda che l’utilizzo e la vendita irregolare di prodotti pirotecnici costituiscono un serio rischio per la pubblica sicurezza.