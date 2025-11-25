Segnala una notizia

Maxi coltivazione di marijuana nascosta in una vasta distesa di serre mimetizzate tra gli uliveti

Calabria

Arrestato giovane incensurato

I militari hanno avvertito un forte odore di marijuana provenire dalle serre apparentemente dedicate alla floricoltura. Un giovane incensurato di 29 anni è stato arrestato.

Pubblicato

57 minuti fa

il

Marijuana carabinieri

RIZZICONI (RC) – Una vasta distesa di serre perfettamente mimetizzate tra gli uliveti e un odore acre, inequivocabile, di marijuana che ha guidato i Carabinieri verso una delle più consistenti piantagioni scoperte negli ultimi mesi nella Piana di Gioia Tauro. È quanto emerso dall’operazione condotta a Rizziconi, nel reggino. Durante un servizio mirato nelle zone rurali, i carabinieri hanno percepito un forte odore di marijuana provenire da alcune serre apparentemente dedicate alla floricoltura.

La marijuana nelle serre

L’intuizione investigativa è stata immediata: una volta entrati nell’area e avviata la perquisizione, i militari si sono trovati davanti una vera e propria coltivazione professionale. All’interno delle strutture sono state rinvenute 545 piante di canapa indiana, disposte in 24 filari e sostenute da un sistema di irrigazione altamente efficiente, chiaro segno di un’organizzazione in grado di garantire una produzione costante e di elevata resa.

La piantagione, in avanzato stato vegetativo e destinata a generare un ingente quantitativo di stupefacente, è stata posta sotto sequestro e poi distrutta su disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il responsabile della coltivazione, un 29enne incensurato, è stato individuato quando – ignaro del blitz in corso – è giunto sul posto durante le operazioni. Per lui sono scattati gli arresti domiciliari, come disposto dalla Procura della Repubblica di Palmi.

