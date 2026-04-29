Maxi evasione a Montalto Uffugo. Il Gip rigetta la richiesta degli arresti domiciliari per i professionisti

COSENZA – Si è conclusa con un parziale rigetto delle richieste della Procura di Cosenza l’operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Cosenza su una presunta associazione a delinquere finalizzata all’evasione fiscale internazionale a Montalto Uffugo. Al centro dell’inchiesta una presunta frode sull’e-commerce da 34 milioni di euro. Nonostante la richiesta di arresti domiciliari avanzata per tutti i professionisti coinvolti, il Giudice per le Indagini Preliminari ha optato per una misura meno afflittiva.

L’inchiesta: il “ponte” tra la Calabria, Manchester e il Web

L’attività investigativa, durata oltre due anni, ha acceso i riflettori su una società con sede a Montalto Uffugo. Secondo l’ipotesi accusatoria, la struttura operava come “stabile organizzazione” occulta di uno studio professionale di Manchester. Il meccanismo, secondo le Fiamme Gialle, avrebbe permesso a circa 1.263 operatori stranieri (principalmente società cinesi attive su noti marketplace online come Amazon) di vendere prodotti in Italia evadendo le imposte. Attraverso l’uso strategico della figura del rappresentante fiscale, il sodalizio avrebbe sottratto a tassazione una base imponibile di 82 milioni di euro per le annualità 2019, 2020 e 2021, per un’evasione complessiva di circa 34 milioni di euro tra IVA e imposte dirette.

Maxi evasione a Montalto Uffugo: la difesa degli indagati

Durante l’interrogatorio preventivo, passaggio cruciale introdotto dalle recenti riforme procedurali, i professionisti indagati hanno risposto alle contestazioni. Difesi dagli avvocati Nicola Rendace, Giovanni Cirio e Roberto Le Pera, i professionisti hanno presentato una corposa mole di documentazione contabile e legale per dimostrare la legittimità e la trasparenza della loro attività professionale.

All’esito del confronto tra accusa e difesa, il GIP ha deciso di rigettare la richiesta di arresti domiciliari per i principali indagati e applicare la misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare la professione di commercialista e l’attività d’impresa per la durata di 6 mesi. Non applicata alcuna misura, invece, nei confronti di un’indagata, legale rappresentante di una società, per la quale la Procura aveva parimenti chiesto restrizioni.