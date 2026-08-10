Calabria
Maxi sequestro di cocaina a Gioia Tauro: 252 chili bloccati, arrestati due portuali
Due portuali sono stati arrestati dalla Guardia di finanza mentre tentavano di portare fuori dallo scalo il carico di cocaina, nascosto all’interno di un container proveniente dall’Australia e transitato da Panama
GIOIA TAURO (RC) – Maxi sequestro di droga al porto di Gioia Tauro, dove la Guardia di finanza ha intercettato e sequestrato 252 chilogrammi di cocaina. Due portuali sono stati arrestati in flagranza di reato mentre, secondo quanto emerso, tentavano di esfiltrare lo stupefacente dallo scalo calabrese. I militari li hanno sorpresi con alcuni borsoni contenenti la cocaina, appena prelevati da un container.
La cocaina in un container dall’Australia
Il carico era arrivato a Gioia Tauro all’interno di un container partito dall’Australia e transitato da Panama prima di raggiungere la Calabria. L’intervento delle Fiamme gialle ha consentito di bloccare il tentativo di portare fuori dal porto la sostanza stupefacente e di sequestrare l’intero quantitativo.
Dopo gli arresti, la misura cautelare è stata convalidata dalla Procura di Palmi, guidata dal procuratore Emanuele Crescenti, che ha informato la Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria per gli ulteriori approfondimenti investigativi. Gli accertamenti dovranno ora fare luce sulla provenienza e sulla destinazione della cocaina e, soprattutto, sull’eventuale rete criminale coinvolta nel traffico internazionale di stupefacenti.
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