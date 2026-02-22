Mendicino: eccellenza accademica, Chiara Esposito alla Camera riceve il “Premio America Giovani”

MENDICINO (CS) – Il Comune di Mendicino esprime orgoglio per la concittadina Chiara Esposito, insignita presso la Camera dei Deputati del prestigioso “Premio America Giovani” per il talento universitario. Il riconoscimento, promosso dalla Fondazione Italia-USA, viene attribuito ai migliori 1.000 neolaureati d’Italia che hanno conseguito il massimo dei voti, distinguendosi per merito e brillantezza nel proprio percorso accademico.

Mendicino, Chiara Esposito eccellenza universitaria

Il nome di Chiara è stato inserito nell’elenco ufficiale dei giovani che hanno raggiunto l’eccellenza universitaria, confermandosi tra i talenti più promettenti del panorama nazionale. Chiara Esposito, 24 anni, ha conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università della Calabria, ottenendo il massimo dei voti. Un traguardo che rappresenta un esempio virtuoso di impegno, determinazione e dedizione allo studio.

Il Premio America Giovani si inserisce in un percorso di valorizzazione delle eccellenze italiane e mira a sostenere concretamente i giovani nel loro ingresso nel mondo del lavoro globale e nelle sfide internazionali. Tra le opportunità offerte ai premiati vi è la borsa di studio per il Master “Leadership per le relazioni internazionali e il Made in Italy”, un’occasione di crescita professionale e formazione avanzata rivolta ai giovani talenti. Un’esperienza che punta a rafforzare competenze e prospettive in ambito internazionale.

Le parole del sindaco Bucarelli

«A nome mio personale e dell’intera Amministrazione comunale, rivolgo a Chiara le più sentite congratulazioni per questo straordinario riconoscimento – dichiara il sindaco di Mendicino, Irma Bucarelli –. Il suo successo è motivo di grande orgoglio per tutta la nostra comunità. Essere annoverata tra i migliori neolaureati d’Italia testimonia non solo le sue eccellenti capacità accademiche, ma anche i valori di impegno e serietà che caratterizzano i nostri giovani. Mendicino guarda con fiducia e speranza a ragazze come Chiara, che con il loro talento contribuiscono a dare lustro al nostro territorio anche a livello nazionale e internazionale».