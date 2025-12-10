Mendicino, visite oculistiche gratis per gli anziani: dove e quando

MENDICINO (CS) – Il Rotary Club Mendicino Serre Cosentine, in collaborazione con il Comune di Mendicino, promuove per domani, 11 dicembre, una giornata di screening oculistico gratuito rivolta alla popolazione anziana, con l’obiettivo di favorire la prevenzione e individuare precocemente le principali patologie oculari legate all’età.

Mendicino, i controlli disponibili: pressione oculare, retina e cristallino

Nel corso della giornata, grazie alla presenza di medici oculisti e alla partecipazione dell’associazione di volontari non vedenti, sarà possibile effettuare misurazioni della pressione oculare, oltre a una valutazione preliminare della retina e del cristallino mediante strumentazione portatile messa a disposizione dalla IAPB – Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità. L’iniziativa intende anche fornire alla cittadinanza informazioni utili sulle malattie oculari più diffuse e sulle buone pratiche per mantenere una vista sana nel tempo.

Rotary Club: “La prevenzione migliora la vita”

«La prevenzione è uno strumento per preservare la vista e garantire una migliore qualità di vita. Siamo orgogliosi di poter offrire un servizio utile e gratuito per la comunità», dichiara la Presidente del Rotary Club Mendicino Serre Cosentine, dott.ssa Sabrina Sinicropi.

Il Comune: “Iniziativa che rappresenta sinergia tra istituzioni”

Da parte dell’Amministrazione comunale, giunge un sentito ringraziamento al Rotary Club per l’impegno, la competenza e la sensibilità dimostrata.

«Questa iniziativa rappresenta un chiaro esempio di buona collaborazione tra istituzioni e realtà del territorio, capace di generare benessere concreto e attenzione verso le fasce più fragili della popolazione. La prevenzione è uno strumento potente, che tutela la salute e migliora la qualità della vita. Continuiamo a fare rete, insieme”, commenta il Sindaco di Mendicino Ing. Irma Bucarelli.

La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa a una giornata dedicata alla cura della vista e alla promozione del benessere, soprattutto nella terza età.