Mercedes sbanda e finisce in un burrone: paura per due giovani soccorsi dai vigili del fuoco

LONGOBARDI (VV) – Un’auto con a bordo due giovani, una Mercedes, è uscita di strada finendo in un burrone. Un incidente autonomo accaduto alle prime ore di questa mattina lungo la strada Statale 182 che collega Vibo Marina nella zona di Longobardi in provincia di Vibo Valentia. Per cause ancora da accertare, l’auto ha improvvisamente sbandato ed è finita fuori strada, finendo in un burrone. A bordo del mezzo si trovavano due giovani, di 25 e 27 anni, soccorsi dai sanitati del 118 dopo l’intervento dei vigili del fuoco che hanno estratto i due dall’auto e poi consegnati ai sanitri.

Tanta paura per fortuna nessun ferito grave. Ad avere la peggio è stato il passeggero, che ha riportato un trauma alla spalla e ha necessitato di cure mediche immediate. Il conducente, invece, secondo una prima valutazione effettuata sul posto dai sanitari, non avrebbe riportato ferite significative.

L’impatto ha reso necessaria la chiusura temporanea di un tratto di strada Statale. La circolazione è stata deviata sulla viabilità locale per consentire agli operatori di effettuare i soccorsi e ai rilievi di svolgersi in sicurezza. La strada è stata riaperta intorno alle 7:45, ripristinando il traffico in entrambe le direzioni.