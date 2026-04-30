Dal caldo al freddo! Meteo ponte del 1 maggio: in Calabria bello, ma ventoso e con un crollo termico

COSENZA – Meteo Ponte del 1 Maggio in Calabria? sarà caratterizzato da un brusco abbassamento delle temperature e dai venti freddi di Grecale. Dopo un inizio di settimana caratterizzato dal caldo e da temperature quasi estive (sfiorati i 30 gradi), in Calabria ci apprestiamo a vivere una fase di transizione segnata dall’arrivo di venti freddi da nord/est, seguita da un rapido miglioramento che garantirà comunque festività all’insegna del tempo stabile, seppur con qualche eccezione locale.

Addio caldo anomalo: arrivano i freddi venti di Grecale

Nelle prossime ore, la situazione meteorologica cambierà drasticamente almeno dal punto di vista delle temperature. Ancora per oggi in Calabria sono attesi rovesci sparsi (in vigore l’allerta gialla sul nord della regione) con i venti freschi che inizieranno a soffiare didi Bora e Grecale spazzeranno la penisola, provocando un brusco calo termico. Shock termico al Sud: In Calabria e nel resto del meridione, le temperature potrebbero crollare di ben 10°C rispetto ai giorni precedenti. Pioverà? Non sono attese per il prossimo fine settimana lungo precipitazioni, al più domani rovesci sparsi “a macchia di leopardo” che colpiranno principalmente i rilievi.

Domani ultima sciata in Sila: chiudono le piste di Lorica

Nel frattempo Ferrovie della Calabria, che gestisce di impianti di risalita, ha comunicato che domani si chiuderà la lunga stagione invernale a Lorica con le ultime sciate sulle due piste dell’Inferno. “Salvo precipitazioni piovose previste in serata, siamo pronti a chiudere in bellezza: domani, 1° maggio, saranno aperte le piste Valle Inferno 1 e Valle Inferno 2 per l’ultima, imperdibile giornata di stagione! Un’ultima occasione per vivere adrenalina, divertimento e natura prima del saluto finale“.

Meteo ponte del 1 maggio: il dettaglio del week-end

Nonostante l’aria fresca, il Ponte è considerato “salvo” su gran parte della regione. Il mese di maggio si aprirà con un clima gradevole ma fresco. Il sole prevarrà su quasi tutta la Calabria, accompagnato da una residua ventilazione. Gli unici acquazzoni residui e poco diffusi potrebbero interessare la Bassa Calabria e le Isole Maggiori. Sabato 2 maggio la situazione cambierà nuovamente con il ritorno dell’alta pressione e del clima mite Il tempo migliorerà ovunque con cieli sereni e temperature massime in ripresa, che toccheranno punte di 24-25°C. Domenica 3 maggio il tempo si manterrà buono con temperature stabili e leggermente sopra la media del periodo, nonostante un parziale aumento della nuvolosità che interesserà maggiormente il Nord-Ovest e la Sardegna.

Tendenza prossima settimana: nuovo boom di caldo

Se il Nord Italia dovrà fare i conti con una perturbazione atlantica carica di piogge diffuse, la Calabria e il Sud vivranno uno scenario opposto. Il richiamo di aria calda meridionale innescato dalla perturbazione farà schizzare nuovamente i termometri verso l’alto, con picchi previsti di 27-28°C .