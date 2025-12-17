Mezzi per la raccolta dei rifiuti in quarantena a Crotone: rilevata contaminazione radioattiva

CROTONE – Alcuni mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti a Crotone sono fermi perché contaminati da rifiuti pericolosi e radioattivi. A renderlo noto è Akrea, la società che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in città, spiegando che gli automezzi coinvolti sono stati posti in quarantena obbligatoria presso l’impianto regionale di Ponticelli.

Mezzi “radioattivi”, il provvedimento

Si è reso necessario dopo che i sistemi di controllo radiometrico presenti nell’impianto di destinazione hanno rilevato, durante le fasi di accettazione dei rifiuti, livelli di radioattività superiori ai limiti previsti dalla legge. In base alla normativa vigente, in situazioni di questo tipo scattano immediatamente le procedure di messa in sicurezza, che prevedono il blocco dei mezzi interessati per tutelare la salute pubblica, gli operatori del settore e l’ambiente.

Akrea precisa che le difficoltà operative emerse non sono imputabili all’organizzazione del servizio, ma sarebbero invece riconducibili a conferimenti scorretti e non consentiti da parte di soggetti al momento ignoti. In particolare, la presenza di materiali anomali e pericolosi, tra cui rifiuti sanitari classificati come rifiuti speciali, avrebbe determinato l’attivazione delle procedure di emergenza e il conseguente fermo degli automezzi.

Indagini in corso

La società fa sapere di aver avviato immediatamente, in collaborazione con gli enti competenti, tutte le attività previste per il ripristino delle condizioni di sicurezza e per una progressiva normalizzazione del servizio. Tuttavia, l’inutilizzo dei mezzi sottoposti a quarantena continuerà a generare criticità nella gestione ordinaria della raccolta dei rifiuti, con possibili ripercussioni sul decoro urbano. Akrea rinnova infine l’invito alla cittadinanza a rispettare scrupolosamente le modalità di conferimento dei rifiuti, evitando in modo assoluto l’immissione nel circuito urbano di materiali pericolosi, speciali o sanitari, il cui smaltimento è regolato da canali dedicati e specifiche procedure.