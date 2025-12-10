Tirreno
ORGOGLIO E PRESTIGIO
Milano-Cortina 2026: tra i tedofori c’è anche il cosentino Francesco La Gatta
Francesco La Gatta di Praia a Mare è ufficialmente tra i tedofori di Milano Cortina 2026. Il 20 dicembre porterà la Torcia Olimpica nel percorso in Calabria
PRAIA A MARE – Il viaggio della Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026 è ormai iniziato da alcuni giorni nel nostro Paese e presto farà tappa anche in Calabria. A portare la Torcia dei Ghiochi, il prossimo 20 dicembre, sarà un calabrese e nel dettaglio un cosentino. Si tratta di Francesco La Gatta di Praia a Mare che è entrato ufficialmente a far parte dei tedofori di Milano Cortina 2026, come lo stesso ha annunciato giorni fa sui social.
L’appuntamento con il percorso che toccherà tutte le regioni italiane, nel corso dei due mesi che ci dividono dall’inizio ufficiale dei Giochi invernali, per la Calabria è dal 19 al 21 dicembre 2025. Il simbolo dei Ghiochi più antichi del mondo arriverà in territorio calabrese venerdì 19 dicembre quando la Torcia olimpica entrerà a Reggio Calabria, passando per Gioia Tauro, Rosarno, Tropea, Vibo Valentia, Lamezia Terme, Catanzaro ed arrivare a Cosenza il 21 dicembre, concludendo le tappe calabresi a Crotone.
Social