Milano-Cortina 2026: tra i tedofori c’è anche il cosentino Francesco La Gatta

PRAIA A MARE – Il viaggio della Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026 è ormai iniziato da alcuni giorni nel nostro Paese e presto farà tappa anche in Calabria. A portare la Torcia dei Ghiochi, il prossimo 20 dicembre, sarà un calabrese e nel dettaglio un cosentino. Si tratta di Francesco La Gatta di Praia a Mare che è entrato ufficialmente a far parte dei tedofori di Milano Cortina 2026, come lo stesso ha annunciato giorni fa sui social.

L’appuntamento con il percorso che toccherà tutte le regioni italiane, nel corso dei due mesi che ci dividono dall’inizio ufficiale dei Giochi invernali, per la Calabria è dal 19 al 21 dicembre 2025. Il simbolo dei Ghiochi più antichi del mondo arriverà in territorio calabrese venerdì 19 dicembre quando la Torcia olimpica entrerà a Reggio Calabria, passando per Gioia Tauro, Rosarno, Tropea, Vibo Valentia, Lamezia Terme, Catanzaro ed arrivare a Cosenza il 21 dicembre, concludendo le tappe calabresi a Crotone.

Milano-Cortina 2026, Francesco La Gatta di Praia a Mare porta la Torcia

orgogliosi di condividere con tutta la comunità un traguardo straordinario raggiunto dal nostro concittadino Francesco La Gatta. Il 20 Dicembre, Francesco avrà l’onore di essere un tedoforo e portare la fiaccola olimpica dei Giochi Invernali di A congratularsi con Francesco La Gatta per il prestidioso riconoscimento ricevuto è direttamente l’amministrazione comunale di Praia a Mare che tramite i social ha detto: “Siamo immensamentedi condividere con tutta la comunità unraggiunto dal nostro concittadino Francesco La Gatta. Il 20 Dicembre, Francesco avrà l’onore di essere un tedoforo e portare la fiaccola olimpica dei Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026 ! Un momento di grande emozione che porta l’orgoglio del nostro paese”.

“Per me non è solo una corsa – ha detto La Gatta – È il peso leggero e potente dei sogni, delle rinunce, delle vittorie e delle cadute che hanno costruito il mio percorso. È il simbolo di ciò che lo sport mi ha dato: forza, disciplina, gratitudine. Pensare di stringere quella fiamma tra le mani mi riempie di emozione e orgoglio. La porterò con tutto il cuore, per chi ha creduto in me e per il ragazzo che ero, che sognava senza sapere dove sarebbe arrivato”.