Mileto: Il sarcofago di Eremburga torna in Calabria. Il 23 ottobre l’arrivo a Mileto
Il sarcofago di Eremburga, moglie di Ruggero I d’Altavilla, rientra a Mileto con un progetto di valorizzazione condiviso tra istituzioni museali
Il sarcofago di Eremburga, moglie di Ruggero I d’Altavilla, rientra a Mileto con un progetto di valorizzazione condiviso tra istituzioni museali
MILETO – Farà ritorno in Calabria il sarcofago di Eremburga di Mortain, seconda moglie di Ruggero I d’Altavilla, il Gran Conte normanno che scelse Mileto come sede del proprio dominio nella Calabria meridionale. La notizia è stata annunciata a Palazzo Arnone, a Cosenza, nel corso della presentazione degli interventi di rinnovamento del patrimonio museale calabrese realizzati grazie ai fondi del PNRR.
Il rientro del prezioso manufatto, previsto per il prossimo 23 ottobre, sarà accompagnato da una mostra dedicata alla sua storia e alla ricomposizione del sarcofago, con l’obiettivo di restituire al pubblico un’importante testimonianza del passato normanno in Calabria.
Per Maria Maddalena Sica, direttore del Museo Statale di Mileto, si tratta di un ritorno di grande rilievo culturale, reso possibile da un accordo di valorizzazione con il Museo Archeologico Nazionale di Napoli (MANN). L’intesa prevede un prestito di lunga durata e coinvolge entrambi gli istituti in un progetto condiviso di conoscenza, valorizzazione e musealizzazione del reperto.
La mostra sarà incentrata sulla ricomposizione del sarcofago, che consentirà di riunire, per la prima volta dopo quasi due secoli, i frammenti conservati al MANN con quelli custoditi nella collezione del Museo di Mileto. Un’occasione per ricostruire l’unità del manufatto e approfondire il legame con la storia della Calabria normanna.
L’iniziativa rappresenta anche un’anticipazione delle attività in programma nel 2027, quando ricorrerà il millenario legato alla storia dei Normanni, nell’ambito del progetto europeo promosso dalla Regione Normandia e rivolto ai territori e agli Stati che ne conservano la memoria storica.
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