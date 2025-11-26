Minacce e ricatti a sfondo sessuale per estorcere denaro, arrestata giovane donna

REGGIO CALABRIA – Minacce e un ricatto a sfondo sessuale tra la paura della vittima di vedere violata la propria intimità. È questo lo scenario emerso, grazie al coraggio di un cittadino che, superando timore e imbarazzo, ha denunciato tutto ai carabinieri di Rione Modena, a Reggio Calabria raccontando di essere vittima di un’estorsione a sfondo sessuale.

Le minacce e i video hot

Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, l’uomo – dopo aver intrattenuto un rapporto intimo a pagamento con una giovane donna, domiciliata in città – sarebbe stato più volte minacciato dalla stessa, che pretendeva denaro in cambio della promessa di non diffondere online un video hot che li ritraeva insieme. Una vera e propria arma di pressione psicologica, finalizzata a costringerlo a cedere somme di denaro.

Raccolta la denuncia, i militari hanno organizzato un servizio mirato per documentare l’azione estorsiva e, al momento concordato per la consegna del denaro, sono intervenuti tempestivamente, irrompendo nell’abitazione della donna subito dopo lo scambio. All’interno del giubbotto della donna è stata rinvenuta la somma di 200 euro appena estorta, mentre il compagno della stessa, nel tentativo di impedire l’accesso dei carabinieri, si sarebbe reso responsabile di resistenza a pubblico ufficiale.

L’intervento ha inoltre permesso di sequestrare la telecamera utilizzata per registrare il video, elemento chiave del disegno estorsivo. Un risultato importante, reso possibile dalla collaborazione immediata della vittima e dall’intervento determinato dell’Arma, che continua a contrastare con ogni mezzo fenomeni odiosi e spesso sommersi, alimentati dal senso di vergogna di chi li subisce.