Lite violenta tra minorenni, 17enne accoltella un coetaneo: arrestato

SAN FERDINANDO (CS) – Il 17enne aveva accoltellato un coetaneo al termine di una discussione. I fatti risalgono allo scorso mese di agosto sul lungomare di San Ferdinando, in provincia di Reggio Calabria. La vittima, anch’egli diciassettenne, aveva riportato gravi ferite.

Il 17enne, il coltello e il ferimento

La tempestiva segnalazione di un conoscente della vittima al numero unico di emergenza 112 ha permesso l’arrivo rapido della volante del commissariato di Gioia Tauro. Gli agenti avevano prestato i primi soccorsi e raccolto elementi fondamentali per ricostruire l’aggressione.

Le indagini hanno identificato rapidamente l’autore dell’accoltellamento, che inizialmente si era allontanato dal luogo dell’aggressione. Una volta rintracciato, il giovane ha fornito la sua versione dei fatti. Per gli inquirenti, alla base dell’aggressione c’era una lite tra i due ragazzi, anche se non viene contestata l’aggravante dei futili motivi.

Il 17enne è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio, aggravato dalla premeditazione, e il giudice per le indagini preliminari ha disposto il suo collocamento in comunità. La vittima, trasportata d’urgenza all’ospedale di Polistena, è stata sottoposta a un intervento chirurgico che ha scongiurato il peggio.