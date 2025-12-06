Segnala una notizia

Area Urbana

Modifiche alla viabilità in città in vista del match Cosenza-Picerno: tutte le disposizioni

La Polizia Municipale di Cosenza ha emanato un’ordinanza che dispone delle modifiche alla viabilità intorno alla zona interessata dall’evento sportivo. Tutte le info utili tra divieti e percorsi alternativi

Pubblicato

1 ora fa

il

modifiche alla viabilità

COSENZA – La Polizia Municipale di Cosenza in vista della partita in programma domenica 7 dicembre, alle ore 17,30, allo Stadio San Vito-Marulla, Cosenza-Picerno, valevole per il campionato di serie C,  ha emanato un’ordinanza che dispone delle modifiche alla viabilità intorno alla zona interessata dall’evento sportivo.

Una disposizione che punta a disciplinare la viabilità garantendo l’ordine pubblico e a consentire l’afflusso ed il deflusso delle tifoserie in modo separato, in tempi rapidi e, quindi, senza rischi per la pubblica incolumità. Il provvedimento della Polizia Municipale è motivato, inoltre, dalla necessità di ottemperare alla richiesta, da parte della Questura, di adottare una specifica regolamentazione della circolazione stradale su Viale Magna Grecia.

Modifiche alla viabilità per Cosenza-Picerno: tutte le info

La Polizia Municipale ha istituito, dunque, per domani domenica 7 dicembre, il divieto di transito, dalle ore 15,00 alle ore 20,30 e comunque fino a cessate esigenze, su Viale Magna Grecia e su Via Formoso nel tratto compreso tra via Veterani dello Sport e viale Magna Grecia.

Il Responsabile del servizio, sentito il Dirigente per l’Ordine Pubblico della Questura di Cosenza, potrà anticipare e/o prolungare gli orari di chiusura in base a sopraggiunte e imprevedibili necessità di ordine pubblico, sicurezza, variazione dei flussi di traffico e altre contingenze.

viale magna grecia

I percorsi alternativi

La Polizia Municipale consiglia i seguenti percorsi alternativi, rispettivamente per i mezzi ed i pedoni:

  • I veicoli provenienti o diretti a Castrolibero potranno percorrere via degli Stadi;
  • I veicoli diretti a Rende potranno percorrere via degli Stadi-Panebianco;
  • I veicoli provenienti da Rende potranno percorrere via G. Marconi-Via Degli Stadi;
  • I pedoni, per raggiungere lo stadio, dovranno necessariamente percorrere via degli Stadi.
