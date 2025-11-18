Molestie e furti: sui social scatta l’allarme. Da Cosenza a Spezzano Albanese fino a San Lorenzo del Vallo

COSENZA – Negli ultimi giorni nei Comuni di Spezzano Albanese, San Lorenzo del Vallo ma anche a Cosenza e Castrovillari, si registra un clima di tensione. Da più parti arrivano segnalazioni riguardanti furti in abitazione in pieno giorno e una serie di presunti episodi di molestie verbali, attribuiti da vari cittadini ad un gruppetto di uomini, presumibilmente, stranieri che si muoverebbero a piedi tra le vie dei due centri. Ma le stesse segnalazioni sarebbero arrivate anche dalla città di Cosenza. Circolano in rete foto, messaggi, vocali e avvisi sui social e nelle chat private che hanno amplificato la preoccupazione dei residenti, che chiedono maggiore sicurezza e interventi più incisivi da parte delle istituzioni.

Molestie e furti in abitazione: “entrano anche di giorno, in pochi minuti”

Diversi abitanti riferiscono di intrusioni avvenute nelle ore diurne, anche in zone centrali e, secondo le testimonianze, gli autori agirebbero rapidamente, forzando porte e finestre e fuggendo prima dell’arrivo dei proprietari o dei vicini. La percezione condivisa è quella di un fenomeno non più episodico, ma ripetuto, tale da generare uno stato di allerta diffuso.

Le foto che circolano online

Sui social è diventata virale una foto che ritrae tre uomini mentre camminano per le strade di Spezzano Albanese; un’immagine diffusa come avviso informale e, nel post si invita a prestare attenzione soprattutto nelle vicinanze delle scuole. Su una nota pagina Facebook di Cosenza, è stato pubblicato un ulteriore avviso riguardante tre individui segnalati a Cosenza, lungo l’isola pedonale di Corso Mazzini. Anche in questo caso vengono riportati episodi di molestie verbali ai danni di ragazzine. Il messaggio raccomanda di contattare le forze dell’ordine in caso di comportamenti sospetti.

Sotto lo stesso contenuto sono comparsi numerosi commenti da parte di residenti di Spezzano Albanese e San Lorenzo del Vallo, che riferiscono avvistamenti ricorrenti non solo nei due comuni, ma anche in altre località vicine, come Castrovillari. Alcuni utenti affermano di aver informato le autorità chiedendo un aumento dei controlli.

I messaggi nelle chat

Nei gruppi WhatsApp dei residenti circolano vocali e testi inoltrati, tra cui la segnalazione di un episodio avvenuto nei dintorni del castello di San Lorenzo del Vallo. Un ulteriore messaggio, condiviso decine di volte, parla di un gruppo di 3 o 4 uomini di presunta origine straniera che si aggirerebbe nei pressi di scuole e zone frequentate da minori.

Il contenuto, dal tono particolarmente acceso, riflette lo stato di esasperazione di parte della popolazione. Le piattaforme digitali hanno avuto un ruolo decisivo nella diffusione delle notizie: da un lato permettono ai cittadini di scambiarsi informazioni in tempo reale, dall’altro però rischiano di generare allarmismi e confusione in assenza di comunicazioni ufficiali.

Le autorità ricordano l’importanza di segnalare formalmente ogni episodio alle forze dell’ordine, evitando accuse dirette o generalizzazioni basate esclusivamente su post o messaggi online. I cittadini chiedono però pattugliamenti più frequenti nelle zone sensibili; nuovi sistemi di videosorveglianza e illuminazione potenziata; presidio nei pressi delle scuole, soprattutto negli orari di ingresso e uscita e comunicazioni ufficiali costanti da parte delle istituzioni.