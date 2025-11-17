Mondiali di fotografia subacquea: trionfo azzurro. Due ori arrivano da Cosenza

COSENZA – Il Sindaco di Cosenza, Franz Caruso, ha accolto nella Casa Comunale la Squadra Nazionale Italiana di Fotografia Subacquea FIPSAS, reduce dal grande successo ottenuto ai Mondiali 2025 in Spagna, dove gli atleti azzurri hanno conquistato dodici medaglie complessive.

Due cosentini tra i campioni del mondo

A rappresentare con orgoglio Cosenza ci sono anche due atleti locali:

Francesco “Ciccio” Sesso ,

Cristina Condemi,

entrambi medaglia d’oro nella categoria Creativa. Un altro oro è arrivato nella categoria Grandangolo senza modella, grazie alla coppia formata da Fabio Iardino e Chiara Scrigner.

Alla cerimonia erano presenti anche:

Mario Genovesi , responsabile nazionale della Fotografia Subacquea FIPSAS,

Michele Davino , Commissario Tecnico della Nazionale,

il consigliere comunale Francesco Turco.

Il sindaco Caruso ha espresso grande soddisfazione: «Sono orgoglioso di accogliervi a Cosenza e di ritrovare Ciccio Sesso, nostro orgoglio cittadino, tornato vittorioso come aveva promesso.» Caruso ha poi ricordato il valore sociale dello sport, capace di unire le persone, abbattere le disuguaglianze e insegnare disciplina, rispetto e spirito di squadra.

Il dono al sindaco e il Sigillo d’Oro della Città

Al termine dell’incontro, Ciccio Sesso ha regalato al primo cittadino la fotografia con cui ha conquistato l’oro ai Mondiali.

Il sindaco Caruso ha ricambiato consegnando a Mario Genovesi il Sigillo d’Oro della Città di Cosenza, riconoscimento destinato a personalità che portano prestigio al territorio.