Impresa storica ai mondiali di Twirling: due sorelle di Luzzi fanno volare l’Italia e regalano due bronzi

PARIGI – Impresa storica e weekend da incorniciare per lo sport italiano ai Campionati Mondiali di Twirling conclusisi a Parigi. Protagoniste assolute della spedizione azzurra sono le sorelle Camilla e Assunta D’Acri, atlete tesserate per l’Eurogymnica e originarie di Luzzi, capaci di conquistare due medaglie di bronzo in una vetrina internazionale di primissimo ordine.

Camilla e Noemi sul podio del Twirling a Parigi

I riflettori della pedana transalpina si sono accesi sulla categoria Freestyle Duo Junior, dove la giovane Camilla D’Acri, in coppia con Noemi Lasagna (Twirling Carrù), ha sfoderato un’esecuzione da applausi. L’intesa e la precisione tecnica del duo italiano hanno conquistato la giuria, permettendo alla coppia azzurra di salire sul terzo gradino del podio alle spalle soltanto delle formazioni di Giappone e Francia.

L’entusiasmo della spedizione si è raddoppiato nella competizione della Nations Cup, dove Assunta D’Acri è stata tra i punti di forza della Nazionale Italiana Junior. La squadra azzurra ha centrato una prestigiosa medaglia di bronzo, confermando la crescita costante del movimento giovanile italiano ai vertici internazionali.

Per le due atlete e per la società Eurogymnica si tratta del coronamento di un lungo percorso fatto di impegno costante e sacrifici. Un risultato straordinario che riempie d’orgoglio l’intero movimento sportivo italiano e la comunità di Luzzi, che festeggia un doppio podio mondiale dal sapore indimenticabile.