Montalto Uffugo, scontro tra due auto su via Benedetto Croce nella frazione scalo. Un ferito soccorso dal 118

MOLTANTO UFFUGO (CS) – Un ferito soccorso dal 118 e traffico in tilt nella frazione Scalo di Montalto Uffugo a causa di un incidente stradale che ha coinvolto due auto. L’incidente è avvenuto su via Benedetto Croce ed è il secondo che si è registrato sulla stessa via nella giornata di oggi. Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate all’altezza dell’incrocio con la strada Provinciale 234 che conduce a Rose. Ad avere la peggio una persona che è stata soccorsa da due mezzi del 118 giunti sul posto.

