Segnala una notizia

Hai assistito a un fatto rilevante?
Inviaci il tuo contributo.

Richiedi info
Contattaci

Montalto Uffugo, scontro tra due auto su via Benedetto Croce nella frazione scalo. Un ferito soccorso dal 118

Area Urbana

INCIDENTE

Montalto Uffugo, scontro tra due auto su via Benedetto Croce nella frazione scalo. Un ferito soccorso dal 118

L’incidente a Montalto è avvenuto su via Benedetto Croce ed è il secondo che si è registrato sulla stessa via nella giornata di oggi

Pubblicato

45 secondi fa

il

Ambulanza notte 7

MOLTANTO UFFUGO (CS) – Un ferito soccorso dal 118 e traffico in tilt nella frazione Scalo di Montalto Uffugo a causa di un incidente stradale che ha coinvolto due auto. L’incidente è avvenuto su via Benedetto Croce ed è il secondo che si è registrato sulla stessa via nella giornata di oggi. Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate all’altezza dell’incrocio con la strada Provinciale 234 che conduce a Rose. Ad avere la peggio una persona che è stata soccorsa da due mezzi del 118 giunti sul posto.

++In aggiornamento++

Argomenti correlati:
Pubblicità
Pubblicità .

Categorie

Social

🇮🇹

CANALI

LINK UTILI

Pubblicità

Pubblicità sulle nostre testate?

Richiedi info

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA