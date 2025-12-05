Segnala una notizia

Taverna di Montalto, il sottopasso “fantasma”: 12 anni di attese e 14 milioni sprecati

L’opera RFI, mai completata e finanziata anche dall’UE, è ferma dal 2013. Fillea CGIL parla di “situazione insostenibile. RFI intervenga subito”

Montalto - lavori sottopasso -De Lorenzo Fillea Cgil Cosenza

MONTALTO UFFUGO (CS) – A Taverna di Montalto Uffugo il sottopasso ferroviario in località Stazione è diventato il simbolo di un fallimento che dura da oltre un decennio. I lavori, appaltati da RFI nel 2013 e cofinanziati dall’Unione Europea, avrebbero dovuto concludersi nel 2016, poi nel 2021. Ma nel 2025 il cantiere resta fermo, abbandonato tra le abitazioni e circondato dal degrado. Ben 12 anni di attesa. 

Montalto, De Lorenzo «scempio a cielo aperto»

Oltre 14 milioni di euro di fondi pubblici sono già stati spesi, senza che l’opera sia stata portata a termine. Le strutture, ormai deteriorate, richiederanno ulteriori interventi, mentre le difficoltà finanziarie dell’impresa aggiudicataria alimentano il rischio che i lavori non ripartano mai.

La Fillea CGIL denuncia uno “scempio a cielo aperto” e chiede a RFI di assumersi le proprie responsabilità. “Non si può lasciare un’opera incompiuta in mezzo alle case, generando insicurezza e sfiducia – afferma il segretario generale della Fillea Cgil Cosenza, Giuseppe De Lorenzo –. Servono soluzioni immediate per sbloccare il cantiere, ridare lavoro e restituire dignità alla comunità”.

Per il sindacato, la questione non è solo tecnica ed economica, ma “morale, sociale e di civiltà”. Una situazione che, dopo dodici anni di attese, non può più essere ignorata.

