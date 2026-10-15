Paura a Montalto Uffugo, violento scontro tra auto e scooter: arriva l’elisoccorso

MONTALTO UFFUGO (CS) – Momenti di apprensione nella tarda mattinata di oggi a Taverna di Montalto Uffugo, dove si è verificato un grave scontro tra un’automobile e uno scooter, avvenuto all’incrocio tra via Europa e Corso Italia, nel centro abitato.

La dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio delle autorità competenti. Secondo le prime informazioni, l’urto tra i due mezzi sarebbe stato particolarmente violento, provocando la caduta del conducente dello scooter, sbalzato dalla sella in seguito alla collisione.

Immediato l’intervento dei soccorsi. Sul luogo del sinistro sono arrivate due ambulanze del 118, mentre gli agenti della Polizia Municipale hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a gestire il traffico nella zona interessata dall’incidente.

Considerate le condizioni del motociclista, è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso. Il velivolo è atterrato in uno spazio aperto nelle vicinanze del luogo dello scontro, permettendo di organizzare il trasferimento urgente del ferito verso la struttura ospedaliera di riferimento.

Nel frattempo, la Polizia Municipale ha avviato gli accertamenti necessari per ricostruire la sequenza dei fatti e chiarire le circostanze che hanno portato all’impatto, verificando anche eventuali responsabilità.