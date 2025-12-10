Montalto Uffugo, intesa sul sottopasso di Taverna: Celebre (Cgil) «ora si completino i lavori»

MONTALTO UFFUGO (CS) – Il sottopasso di Taverna di Montalto Uffugo è tornato al centro dell’attenzione dopo anni di stallo e abbandono. La Fillea CGIL aveva denunciato nei giorni scorsi le condizioni del sottopasso ferroviario in località Stazione, un’opera strategica per la comunità rimasta incompiuta a causa delle difficoltà economiche dell’impresa aggiudicataria, la Manelli Impresa SpA.

Sottopasso, intesa a Roma

Una svolta è arrivata nelle ultime ore a Roma, dove è stato firmato il verbale di esame congiunto tra le organizzazioni sindacali nazionali, Manelli e CMC Ravenna SpA. L’azienda ravennate, tra i principali player nazionali nel settore delle costruzioni, ha sottoscritto un contratto di affitto di ramo d’azienda della Manelli Costruzioni della durata di 24 mesi, considerato il preludio a un possibile acquisto definitivo. «Questa intesa è un risultato significativo, frutto del lavoro del sindacato e della mobilitazione delle lavoratrici e dei lavoratori in tutti i cantieri d’Italia», afferma Simone Celebre, segretario di Fillea CGIL Calabria.

Manelli era l’impresa incaricata della realizzazione del sottopasso, opera pubblica essenziale e oggi ferma nel cuore dell’abitato di Taverna di Montalto Uffugo. Con il subentro di CMC Ravenna, il sindacato auspica una rapida ripartenza: «Speriamo nella ripresa immediata di tutte le commesse aperte in Calabria, a partire proprio da quest’opera».

Celebra rivolgendo a RFI, Stazione Appaltante dell’intervento: «chiediamo di assumersi pienamente la propria responsabilità e di garantire il completamento dell’intervento. I cittadini di Taverna di Montalto Uffugo attendono da troppo tempo. Non si può più rimandare!».