A Morano Calabro nasce “Spazio Empatia”, un hub di supporto psicologico e sociale per la comunità

MORANO CALABRO (CS) – Era stato approvato dalla giunta municipale nel mese di maggio scorso e ora, dopo un breve periodo di istruttoria, entra nel vivo. Parliamo del progetto “Spazio Empatia” che grazie a un finanziamento proveniente da risorse statali destinate al potenziamento dei servizi sociali, sarà inaugurato a Morano Calabro domani, domenica 7 dicembre.

Il centro così sarà pronto a fornire ascolto, assistenza e orientamento a quanti sperimentino forme di disagio. Avrà sede in un ambiente riservato al primo piano del Chiostro San Bernardino, dotato di moderni arredi e ausili. Un presidio che ospiterà cinque addetti: uno psicologo, un nutrizionista, un educatore, un professionista socio-pedagogico ed un esperto in salute sessuale e relazionale.

La manifestazione che illustrerà il programma, frutto dell’impegno dell’assessore Josephine Cacciaguerra, inizierà alle ore 17 nella sala consiliare con un convegno al quale prenderanno parte esponenti delle istituzioni e della politica, e proseguirà con percorso sensoriale dimostrativo.

Sarà possibile ricevere consulenze e avviare itinerari di accompagnamento e supporto individuale. Lo si potrà fare in presenza, interloquendo direttamente con gli specialisti, o tramite il sito internet www.spazioempatia-morano.it. Nel portale, appositamente realizzato, una chat anonima consentirà di confrontarsi con i professionisti dell’hub ai quali potranno essere segnalate vicende soggettive o di terzi di cui si fosse a conoscenza, ma anche chiedere notizie per eventuali prese in carico o quant’altro.

A Morano Calabro lo “Spazio Empatia”: “Abbiamo lavorato senza sosta”

“Sono passati soltanto sei mesi da quando l’amministrazione ha deliberato in merito a questa rilevante iniziativa, e oggi, con grande soddisfazione, teniamo fede alle promesse e inauguriamo lo ‘Spazio Empatia’” affermano il sindaco del Comune di Morano Calabro Mario Donadio e l’assessore Josephine Cacciaguerra. “Abbiamo lavorato senza sosta per giungere a questo risultato, nell’intento di dare risposte alle esigenze della nostra gente e, nella fattispecie, sperimentare un approccio integrato e multidisciplinare nelle situazioni di fragilità”.

“È un tassello rilevante nelle politiche sociali da noi attivate, in una visione che mira a sostenere e supportare concretamente i membri più deboli della comunità, con interventi basati sulla comprensione e, appunto, sull’empatia. Confermiamo pertanto la nostra attenzione alla persona e continuiamo a investire capitali e competenze nel rafforzamento del welfare di prossimità. Offrire tal genere di servizio – concludono – significa dare seguito a domande di “soccorso” e lenire ferite, implicite o esplicite, che, diversamente, sarebbe difficile individuare e curare. Perché la nostra idea di fondo è e resta quella di voler costruire basi solide e finalizzate alla formazione di un consorzio civile più umano e solidale”.