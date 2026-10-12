Mormanno diventa un set a cielo aperto per la fiction Rai “La Veterinaria”: al via le riprese con Nino Frassica

MORMANNO (CS) – Il borgo del Pollino si prepara a vivere una pagina del tutto inedita e storica per la propria comunità, trasformandosi ufficialmente in un set televisivo a cielo aperto. Fino al prossimo mese di dicembre, infatti, Mormanno ospiterà le riprese della nuova ed attesa fiction di Rai 1 “La Veterinaria”, una produzione di grande rilievo firmata da Pepito Produzioni in collaborazione con Rai Fiction e con il sostegno della Calabria Film Commission.

Dopo aver coinvolto altre aree suggestive del Parco Nazionale del Pollino, tra cui i territori di Morano Calabro e Saracena, la troupe ha acceso i riflettori nel borgo cosentino, partendo dalle prime scene girate all’interno dell’ospedale di Mormanno per poi spostarsi progressivamente nel cuore del centro abitato, includendo anche la caratteristica Galleria Salvatore D’Alessandro.

“La Veterinaria”, riprese a Mormanno con un cast d’eccezione

La serie, diretta dai registi Luca Lucini e Giuseppe Curti, vanta un cast artistico di primissimo piano che unisce grandi interpreti della televisione e del cinema italiano. Accanto ai protagonisti Gaia Messerklinger e l’amato Nino Frassica, la produzione vede la partecipazione di attori del calibro di Angela Finocchiaro e Giuseppe Spata, oltre a un numeroso team di tecnici e maestranze.

Per Mormanno si tratta di un’opportunità straordinaria e senza precedenti: un vero e proprio volano di promozione turistica e culturale che porterà l’identità, i paesaggi e le tradizioni del paese nelle case di milioni di telespettatori italiani.

Una straordinaria vetrina per il territorio

L’arrivo della grande carovana televisiva non è un caso fortuito, ma il frutto di un lavoro sinergico e di un’intensa interlocuzione istituzionale portata avanti dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Paolo Pappaterra, e da vicesindaco Giuseppe Fasano che si è occupato della cura di tutti gli aspetti organizzativi insieme alla produzione e al location manager Pasquale Arnone.

Ospitare attori, registi e professionisti per settimane per Mormanno e per tutto il territorio del Pollino rappresenta non solo un motivo di immenso orgoglio civico, ma anche una spinta concreta per l’economia locale, le attività commerciali e l’offerta ricettiva, confermando ancora una volta come le piccole comunità del Sud sappiano recitare un ruolo da protagoniste nel panorama nazionale.

«Un evento senza precedenti: per la prima volta nella sua storia, Mormanno viene scelta come location per una fiction destinata alla principale rete televisiva nazionale. Non una presenza occasionale, dunque, ma un’esperienza che accompagnerà il nostro paese per settimane, portando sul territorio attori, registi, tecnici e numerose maestranze. – ha spiegato il sindaco Pappaterra tramite i social – Oggi Mormanno vive un momento di straordinaria importanza. Per la prima volta nella storia della nostra comunità, una produzione televisiva di questa portata sceglie il nostro paese come luogo in cui ambientare e realizzare parte di una fiction destinata a Rai 1″.

“Non è soltanto un set televisivo. È una straordinaria vetrina nazionale per Mormanno, per la sua identità, per i suoi luoghi e per le potenzialità di un territorio che merita di essere conosciuto e valorizzato. – conclude – Come amministrazione comunale abbiamo creduto fortemente in questa opportunità, lavorando e collaborando affinché Mormanno potesse intraprendere questo importante percorso. Un risultato che non nasce per caso, ma da un lavoro fatto di interlocuzioni, disponibilità, impegno e collaborazione”.