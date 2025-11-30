Addio all’urbanista Franco Rossi, già assessore alla Regione. Il cordoglio dei sindaci di Cosenza e Rende

COSENZA – E’ morto, all’età di 77 anni, Franco Rossi, professore di Urbanistica, già assessore della Regione Calabria alla Pianificazione territoriale e Urbanistica. Laureato in Architettura alla “Sapienza” di Roma nel 1973, Rossi è stato anche assessore all’Urbanistica nei Comuni di Cosenza e Rende.

La Calabria perde un accademico di riconosciuto prestigio

Cordoglio per la sua morte, è stato espresso dal sindaco di Cosenza Franz Caruso. “La notizia appena giuntami della scomparsa di Franco Rossi – afferma in una nota – mi commuove e rattrista profondamente. La Calabria perde un accademico di riconosciuto prestigio che ha dedicato la sua intera vita alla ricerca di politiche volte all’integrità fisica del territorio, all’identità culturale del paesaggio naturale e antropico, ai processi di riqualificazione ambientale e sociale. Politiche che, da amministratore serio e lungimirante, ha sempre cercato di attuare, ricoprendo il ruolo di assessore all’Urbanistica a Cosenza prima, a Rende poi e infine alla Regione Calabria con delega alla Pianificazione del territorio, dove ha introdotto il concetto di ‘consumo di suolo zero’ per promuovere la sostenibilità ambientale”.

Franco Rossi uomo colto e appassionato

“Uomo colto e appassionato – conclude Caruso – Franco Rossi lascia certamente un ricordo indelebile tra i tanti giovani che ha formato con rigore e grande sensibilità, ma anche tra i tanti colleghi e amici che hanno avuto il piacere di conoscerlo e frequentarlo. Alla famiglia giunga il mio affettuoso abbraccio, unitamente al cordoglio che esprimo a nome mio personale e dell’intera amministrazione comunale”.

Il cordoglio del sindaco di Rende Sandro Principe “personalità significativa”

«Con Franco Rossi ci lascia una delle personalità più significative dell’Urbanistica a cavallo tra i due millenni». Lo dichiara il Sindaco di Rende, On. Sandro Principe che porge ai familiari dell’illustre architetto e studioso, spentosi a Roma il 29 novembre, le più sentite condoglianze sue e dell’Amministrazione da lui guidata.

Cosentino d’origine, Franco Rossi si laurea in Architettura alla Sapienza di Roma nel ’73 e svolge la gran parte della sua brillante carriera all’Università della Calabria, dove diventa Direttore del Dipartimento di Pianificazione Territoriale dal 2008 al 2012 e componente degli organi di governo dell’Ateneo di Arcavacata. Rossi ha dato un importante contributo anche alla città di Rende, dove è stato Assessore all’Urbanistica.

Il suo ultimo, importante impegno istituzionale avviene, a partire dal 2015, con la Giunta Oliverio, in cui ha l’incarico di Assessore con Delega alla Pianificazione Territoriale e Urbanistica. «È grazie anche al contributo importante del Professor Rossi che Rende ha avuto l’assetto urbanistico per cui è una realtà urbana rinomata. Considero preziosi la sua collaborazione e i suoi stimoli al nostro progetto di città», ha concluso l’On. Principe.