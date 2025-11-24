Movida e controlli nel weekend: 930 persone identificate, denunce, sequestri e fogli di via

VIBO VALENTIA – Controlli del territorio nel weekend con un’azione massiccia, mirata a prevenire reati e contrastare ogni forma di illegalità nel capoluogo e nelle aree limitrofe, garantendo ai tanti giovani provenienti da tutta la provincia un divertimento in sicurezza. In campo Polizia di Stato con tutte le articolazioni della Questura, Reparto Prevenzione Crimine, Polizia Stradale, Carabinieri, Guardia di Finanza con unità cinofile e Polizia Locale.

Weekend nel Vibonese: sanzioni e verifiche nei locali

Nel corso delle operazioni sono state identificate 930 persone, di cui 182 con precedenti penali. Controllati inoltre 269 veicoli, elevate 3 sanzioni per violazioni al Codice della Strada e verificati diversi soggetti sottoposti a misure restrittive. Le pattuglie hanno anche effettuato controlli in numerosi esercizi pubblici del centro cittadino.

Scoperti strumenti da scasso per rubare auto

Una delle operazioni più rilevanti è scattata durante il controllo di un’auto sospetta in zona Moderata Durant. A bordo due uomini, residenti a Filandari e Ionadi, uno dei quali già destinatario di un avviso orale. Durante l’ispezione, i Carabinieri hanno rinvenuto un borsello contenente congegni elettronici e meccanici, grimaldelli e altri strumenti utili allo scasso e al furto d’auto. Tutto il materiale è stato sequestrato. Il conducente è risultato inoltre positivo alla cocaina tramite test tossicologico. Per lui è scattata la denuncia in stato di libertà per guida sotto effetto di stupefacenti (art. 187 C.d.S.) e il ritiro della patente. Nei confronti di entrambi il Questore ha disposto il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Vibo Valentia per 4 anni.

Viola il foglio di via: denunciato un uomo di Mileto

Nel corso delle verifiche è stato fermato anche un uomo residente a Mileto, risultato destinatario di un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno a Vibo Valentia. L’uomo, già colpito da avviso orale del Questore, è stato denunciato per il reato previsto dall’art. 76, comma 3, del D.Lgs 159/2011.

Nella serata di sabato, la Squadra Mobile ha denunciato alla Procura della Repubblica un uomo residente a Cessaniti per detenzione ai fini di spaccio (art. 73, comma 5, DPR 309/90). Fermato mentre percorreva alcune vie del centro, l’uomo è stato trovato con della sostanza sospetta. La successiva perquisizione domestica ha permesso di scoprire tre buste di marijuana, per un peso complessivo di 108,6 grammi, subito sequestrate. Le attività proseguiranno anche nei prossimi fine settimana, con l’obiettivo di garantire sicurezza a cittadini e giovani durante le serate di maggiore affluenza.