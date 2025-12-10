Segnala una notizia

Movida violenta, alcol e droga: controlli della Polizia. Viola il “Daspo Willy”, sorpreso nei pressi di un pub

Servizi straordinari e controlli interforze della Polizia di Stato per innalzare i livelli di sicurezza: identificate 474 persone

53 secondi fa

Controlli polizia Vibo

VIBO VALENTIA – Nei giorni scorsi, nell’ambito dei controlli straordinari disposti dal Questore Rodolfo Ruperti, un uomo è stato denunciato per violazione del provvedimento DACUR. Il soggetto è stato sorpreso nei pressi di un pub pur essendo sottoposto al divieto di accesso alle aree urbane noto anche come “Daspo Willy”.

Controlli nei luoghi della movida

Il DACUR, misura preventiva introdotta dal legislatore, vieta a chi ha partecipato a gravi disordini in luoghi pubblici di frequentare zone affollate della città. La sua violazione è punita con reclusione da 1 a 3 anni e multa da 10mila a 24mila euro.

Nel medesimo servizio, la Polizia Locale ha denunciato un uomo per rifiuto di sottoporsi all’accertamento dell’alcoltest, essendo in evidente stato di ebbrezza. Le attività hanno visto il coordinamento di Polizia di Stato, Reparto Prevenzione Crimine “Calabria Centrale”, Polizia Stradale, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale.

Sono state identificate 474 persone, di cui 75 penalmente censite, controllati 214 veicoli e soggetti sottoposti a misure restrittive.

I controlli, con posti lungo le principali vie d’accesso e nei luoghi della movida, hanno mirato a prevenire abusi di alcol, somministrazione ai minori, spaccio e consumo di stupefacenti, risse, vandalismo e violenze, garantendo sicurezza a residenti, frequentatori e titolari dei locali.

