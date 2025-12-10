Tragedia a Rende: colto da malore mentre passeggia, muore Carmelo Miceli icona del calcio calabrese

COSENZA – Lutto nel mondo del calcio. Il 67enne cosentino Carmelo Miceli, simbolo della storia calcistica – ex giocatore del Lecce ai tempi della serie A ma anche tecnico delle giovanili del Cosenza calcio è stato stroncato da un infarto a Rende, mentre stava passeggiando. L’ex tecnico rossoblù avrebbe chiesto aiuto ai passanti, che hanno immediatamente chiamato il 118. Nonostante il rapido intervento e i tentativi di rianimazione, le sue condizioni sono peggiorate: Miceli è stato trasportato in ospedale, dove è spirato poco dopo.

Nato a Cosenza nel 1958 e formatosi nel settore giovanile del Rende, Miceli è diventato una vera e propria icona del Lecce, con cui ha collezionato quasi 300 presenze. Durante la sua carriera ha vestito anche la maglia del Catanzaro, disputando due stagioni per un totale di 61 partite e 2 gol. La sua scomparsa priva il calcio nazionale e regionale di un personaggio amato e rispettato.

La carriera in panchina

Terminata l’attività agonistica, Miceli ha intrapreso il percorso da allenatore, iniziando nel Settore giovanile del Cosenza prima di passare alla guida del Messina in prima squadra. È stato vice allenatore sia in riva al Crati sia a Catanzaro, accumulando esperienza e stima.

Numerose anche le sue avventure sulle panchine dei Dilettanti calabresi, tra cui Corigliano, Rossanese, Palmese, Montalto e Roggiano. La sua morte, sopraggiunta a 67 anni, ha lasciato nello sconforto amici, colleghi e tanti appassionati che ne ricordano professionalità e umanità.