Muore per un malore mentre è in sella allo scooter a Scalea: muore a 53 anni Donato Boccia

SCALEA (CS) – Il segretario comunale di Lauria (Potenza), Donato Boccia, di 53 anni, è morto la notte scorsa a Scalea (Cosenza), dove risiedeva da tempo. L’uomo stava percorrendo una via del centro a bordo di uno scooter quando è stato colto da un malore che ne ha provocato il decesso.

Sul posto sono giunti i soccorsi medici allertati da alcuni passanti, ma ogni tentativo di rianimazione è stato vano. Sono posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale per gli accertamenti e il Pm di turno.

I funerali si svolgeranno domani, giovedì 13 agosto, nella Chiesa di San Giuseppe Lavoratore di Scalea, per poi essere seppellito nel cimitero di Lauria. Boccia lascia la moglie e tre figlie.