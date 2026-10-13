Musei in Calabria, più accessibili grazie al PNRR. Il sarcofago di Eremburga torna a Mileto

COSENZA – La Direzione Regionale Musei Nazionali Calabria ha presentato, presso il Salone “Giorgio Leone” di Palazzo Arnone, a Cosenza, gli interventi di rinnovamento del patrimonio museale calabrese realizzati grazie ai fondi del PNRR.

Gli interventi, in linea con le indicazioni del Ministero della Cultura, si sono concentrati su due principali obiettivi: l’efficientamento energetico e il miglioramento dell’accessibilità delle strutture museali. “Un obiettivo raggiunto rispettando le scadenze previste”, ha sottolineato Fabrizio Sudano, direttore della Direzione Regionale Musei Nazionali Calabria. La vera novità dell’incontro con la stampa, tuttavia, è stata l’annuncio del ritorno in Calabria, e più precisamente al Museo di Mileto, del sarcofago di Eremburga, un reperto di grande valore storico e artistico, strettamente legato alla presenza normanna nell’Italia meridionale e alle vicende della Calabria nell’XI secolo.

Musei Calabria. Investimenti PNRR

Sudano ha inoltre sottolineato il trend di crescita delle visite nei musei calabresi, a cominciare dal Museo di Reggio Calabria, evidenziando come i principali fruitori dell’offerta culturale siano proprio i calabresi stessi. Un dato che testimonia il forte radicamento sul territorio: le attività, gli eventi e le novità proposte. E a questo positivo riscontro si affianca, inoltre, un importante ritorno in termini di affluenza da parte dei turisti provenienti da fuori regione.