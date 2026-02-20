Il Museo dei Brettii e degli Enotri, stop alle visite: lavori in corso per una riapertura più inclusiva

COSENZA – Il Museo dei Brettii e degli Enotri annuncia lo stop alla visite per un breve periodo di tempo. La direttrice Marilena Cerzoso, infatti, ha fatto sapere che la struttura resterà chiusa al pubblico, dal 25 febbraio al 18 marzo, per consentire la posa in opera del pavimento tattilo-plantare.

Il museo è, infatti, attualmente interessato da un progetto di riallestimento grazie a un finanziamento del PNRR per l’abbattimento delle barriere architettoniche, sensoriali e cognitive. In particolare, i lavori riguardano l’intervento “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive nel Museo dei Brettii e degli Enotri”, rientrante nel PNRR, Missione 1 (Componente 3 – Investimento 1.2), finanziato dall’Unione Europea, NextGenerationEU, di cui il Museo è beneficiario.

Museo dei Brettii e degli Enotri, nuovi spazi per una nuova esperienza

L’intervento renderà gli spazi della struttura più accessibili, inclusivi e innovativi, per offrire un’esperienza museale multisensoriale a tutti i visitatori. Saranno inoltre esposti nuovi reperti, accuratamente selezionati tra i circa 70.000 custoditi nei magazzini del museo, che saranno restituiti alla comunità.