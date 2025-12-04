Nas chiudono due rivendite ortofrutticole: alimenti non conformi e gravi carenze igienico-sanitarie

REGGIO CALABRIA – I Carabinieri del NAS di Reggio Calabria, hanno eseguito verifiche igienico-sanitarie presso attività di rivendita all’ingrosso ed al dettaglio di prodotti ortofrutticoli. In totale sono state ispezionate 16 attività (di cui 11 con esito irregolare).

Nas, due chiusure e 11 diffide

I militari del Nas hanno adottato provvedimenti di chiusura immediata in 2 casi e 11 diffide per “non conformità” strutturali, igienico-sanitarie e/o organizzative. In particolare, sono stati sottoposti a sequestro amministrativo oltre mille chilogrammi di alimenti non conformi (prodotti che non rispettano la normativa vigente in materia di sicurezza e qualità, presentando pericoli per la salute o difetti), sottoponendo a chiusura immediata – per gravi carenze igienico sanitarie ed autorizzative – due rivendite al dettaglio di prodotti ortofrutticoli.

Il valore delle attività sottoposte a provvedimento ammonta a circa 500mila euro, mentre quello degli alimenti potenzialmente pericolosi per la salute pubblica e sottoposti a sequestro amministrativo a circa 30mila euro. In relazione alle violazioni rilevate, sono state contestate sanzioni amministrative per un totale di circa 35.000 euro ed i titolari delle aziende deficitarie sono stati segnalati alle competenti autorità sanitaria ed amministrativa.