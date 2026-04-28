Blitz dei NAS: scoperto uno studio dentistico abusivo e farmaci scaduti, denunciato un odontoiatra

LAMEZIA TERME – Operazione dei Carabinieri del NAS di Catanzaro nel Lametino, dove è stato sequestrato uno studio odontoiatrico abusivo. L’intervento rientra nei servizi disposti dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, finalizzati a contrastare l’esercizio illegale delle professioni sanitarie e a garantire la sicurezza delle cure.

I militari del Nas nello studio

Dagli accertamenti è emerso che la struttura operava da anni senza le necessarie autorizzazioni sanitarie e senza la preventiva notifica all’Autorità competente. Per questo motivo, il titolare – un medico odontoiatra di 64 anni – è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica.

I militari hanno eseguito il sequestro preventivo dell’intero ambulatorio, comprendente locali, arredi tecnici e attrezzature specialistiche (riuniti odontoiatrici, sterilizzatori e strumentazione chirurgica). Il valore complessivo della struttura e delle apparecchiature è stimato in diverse centinaia di migliaia di euro.

Farmaci scaduti tra le irregolarità

Nel corso dell’ispezione sono state rinvenute anche dieci confezioni di farmaci anestetici scaduti, alcune da diverso tempo. La presenza di medicinali oltre la data di validità ha fatto scattare l’ipotesi di reato di detenzione di farmaci guasti o imperfetti. Sono in corso ulteriori verifiche per accertare un’eventuale somministrazione ai pazienti.

Il materiale sequestrato è stato affidato in custodia giudiziale allo stesso indagato, in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria. I controlli dei Carabinieri del NAS proseguiranno su tutto il territorio regionale per tutelare la salute pubblica e contrastare l’abusivismo sanitario.