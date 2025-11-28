Segnala una notizia

Nasconde la droga da spacciare nella terrazza di una palazzina, scoperti 500 grammi. Un arresto

Circa mezzo chilo di droga. Il giovane è stato arrestato in flagranza e posto ai domiciliari. Tutta la sostanza stupefacente è stata sequestrata

1 ora fa

REGGIO CALABRIA – Controlli nelle zone sensibili per la vendita e il consumo di droga. I Carabinieri di Reggio Calabria – Rione Modena, nell’ambito delle attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti, hanno arrestato un giovane del posto, sorpreso in flagranza di reato, nel quartiere Marconi.

La droga nascosta

Durante l’attività i carabinieri hanno notato un ragazzo in atteggiamento sospetto mentre si dirigeva verso la terrazza di una palazzina. L’immediato intervento dei militari dell’Arma, ha permesso di sorprenderlo mentre tentava di occultare una bustina in un’intercapedine muraria. All’interno del contenitore sono stati rinvenuti circa 350 grammi di marijuana e quasi 40 dosi già confezionate e pronte per la cessione. Il materiale è stato posto sotto sequestro, mentre il giovane, al termine delle formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

