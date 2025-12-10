Natale a Carolei, tante iniziative dedicate ai più piccoli: laboratori, giochi e letture

CAROLEI (CS) – Natale all’insegna della socialità e della creatività per i più piccoli a Carolei. L’Amministrazione comunale, insieme alle associazioni Prociv Arci Serre Cosentine Carolei e Noise ETS, annuncia due iniziative dedicate ai bambini che si terranno il 12 dicembre nella piazza Tenente Mazzuca, trasformata per l’occasione in un vero e proprio villaggio natalizio con l’accensione delle luminarie alle 18.

Il programma prevede attività ludiche, laboratori creativi e letture animate pensate per coinvolgere i più piccoli e creare un clima di festa per l’intera comunità. L’obiettivo – sottolinea il Comune – è quello di “promuovere socialità, partecipazione e un’atmosfera di condivisione durante il periodo natalizio”.

Le iniziative sono aperte a tutti e si inseriscono nel calendario degli eventi natalizi che animeranno Carolei nelle prossime settimane. Previsti infatti il prossimo 21 dicembre alle ore 15, la Slitta di Babbo Natale e i supereroi in volo. E ancora martedì 23 dicembre alle 18.30, il concerto di Natale nel salone degli Specchi del Palazzo Civitella, all’interno del Parco Storico del Ninfeo di Vadue.

L’Amministrazione comunale rivolge inoltre “un sentito ringraziamento alla Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria per il patrocinio concesso e alla Consigliera Luciana De Francesco di FdI, Segretario-Questore del Consiglio Regionale, per l’attenzione dedicata al territorio e alle attività per i più piccoli”.