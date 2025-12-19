Natale in Provincia, Lamensa incontra i dipendenti: «Riflettere su lavoro pubblico e responsabilità»

COSENZA – Si è svolta questa mattina, la tradizionale cerimonia di Natale in Provincia di Cosenza. Nel suggestivo Salone degli Specchi dell’Ente, il neo presidente della Provincia, Giancarlo Lamensa ha organizzato un momento di condivisione e ringraziamento per tutto il personale provinciale.

Nel corso dell’incontro, il presidente Lamensa ha rivolto i propri auguri personali e quelli dell’amministrazione a tutti i lavoratori, esprimendo gratitudine per l’impegno quotidiano e per il lavoro svolto a favore dell’Ente e dell’intera comunità provinciale.

“Il Natale rappresenta un’occasione importante per fermarsi a riflettere sul valore del lavoro pubblico e sul senso di responsabilità che ogni giorno dimostrate con dedizione e professionalità – ha dichiarato –. A tutti voi va il mio più sincero ringraziamento per il contributo offerto alla crescita e al buon funzionamento della Provincia di Cosenza, spesso in un contesto complesso e ricco di sfide”.

Natale in Provincia, anche la consegna degli attestati di merito

Nel corso dell’incontro sono stati inoltre consegnati gli attestati di merito ai dipendenti neopensionati, come segno di riconoscenza per il servizio prestato nel corso degli anni. “Desidero rivolgere un pensiero speciale ai dipendenti che hanno raggiunto il traguardo della pensione – ha aggiunto Lamensa –. A loro va il nostro grazie per il percorso professionale svolto con serietà e spirito di servizio e l’augurio di poter affrontare questa nuova fase della vita con serenità e soddisfazione”.

La cerimonia si è conclusa in un clima di cordialità e partecipazione, rinnovando lo spirito di appartenenza e collaborazione che caratterizza la comunità lavorativa della Provincia di Cosenza.