Natale e la tradizione dei regali: quelli solidali e consapevoli sono utili e fanno bene al Pianeta

COSENZA – In questo periodo ritorna la tradizione dei regali e anche la corsa agli acquisti. Cosa regalare ogni anno? È questa la domande più ricorrente. La tradizione, in questo senso, può diventare anche un’occasione per fare scelte utili non solo per chi riceve un dono ma anche per fare del bene al pianeta.

È questo il messaggio lanciato da Plastic Free Onlus con la campagna “Non fare il pacco al Pianeta”, un invito a orientarsi verso doni solidali e consapevoli, capaci di generare un impatto ambientale positivo.

Oggetti poco utilizzati, prodotti in plastica che finiscono per trasformarsi rapidamente in rifiuti e confezioni non riciclabili continuano a rappresentare una delle principali fonti di inquinamento durante le festività. Plastic Free propone un’alternativa concreta: scegliere regali che sostengono l’ambiente e contribuiscono direttamente a progetti di tutela del territorio.

Regali di Natale, perchè scegliere quelli solidali di Plastic Free

“A Natale possiamo regalare qualcosa che sia davvero utile, anche per il Pianeta – dichiara Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free –. I nostri prodotti solidali rappresentano un modo semplice e concreto per sostenere le attività ambientali della nostra associazione”.

Tra le proposte disponibili sul sito di Plastic Free Onlus ci sono torroni il cui ricavato finanzia la ricerca scientifica sulle micro e nanoplastiche, eco-decorazioni natalizie, bottiglie in vetro, tazze in ceramica, shopper in tessuto, borracce, felpe, t-shirt e posaceneri tascabili.

Ogni acquisto sostiene iniziative come raccolte di plastica e rifiuti abbandonati, giornate educative nelle scuole e azioni di salvaguardia dell’ambiente. “Il Natale passa, ma le scelte consapevoli restano – aggiunge De Gaetano –. Anche un piccolo regalo può diventare un gesto di responsabilità, che lascia un segno duraturo”.

Durante il periodo festivo, i volontari e referenti dell’associazione saranno inoltre presenti in numerose piazze italiane con banchetti solidali, offrendo ai cittadini l’opportunità di conoscere e sostenere direttamente le attività di Plastic Free.