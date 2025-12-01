Rende illumina il Natale: dopo i mercatini e il villaggio, acceso il grande albero in piazza Borromeo

RENDE – Con un pomeriggio di festa e di grande partecipazione, Rende ha ufficialmente “acceso” il suo Natale 2025. Dopo l’inaugurazione del Villaggio di Natale a Piazza Martin Luther King, con i mercatini e le tipiche casette di legno, questo pomeriggio, nel giardino antistante il Comune in piazza San Carlo Borromeo, è stato acceso anche il grande albero di Natale, simbolo dell’inizio delle celebrazioni cittadine.

Acceso l’albero di Natale in piazza Borromeo

L’accensione del grande albero di Natale è stata accompagnata dai cori delle scuole e delle associazioni del territorio che hanno ufficialmente dato il via alle festività rendesi con melodie e canti natalizi. Un momento carico di emozione che segna l’avvio del primo vero cartellone natalizio organizzato dall’Amministrazione comunale, deciso a riportare in città quello spirito di comunità che da sempre caratterizza Rende.

Liparoti: “un Natale che unisce quartieri, famiglie e scuole”

Il vicesindaco Fabio Liparoti, presente alla cerimonia, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: «È il primo cartellone di eventi natalizi organizzato dalla nostra amministrazione. Abbiamo voluto dare un segnale forte, come già fatto con il Settembre Rendese, coinvolgendo tutti i quartieri, le famiglie, le scuole e le associazioni. Il Natale è il momento in cui si sta insieme più di ogni altro periodo dell’anno: vogliamo recuperare quel senso di coesione che ha sempre distinto la nostra città».

Principe: “vedere la città piena di persone mi riempie d’orgoglio”

Durante l’apertura del Villaggio di Natale, avvenuta la sera del 29 novembre, il sindaco Sandro Principe ha espresso la sua soddisfazione per l’atmosfera ritrovata:

«Mi piace vedere la città piena di persone, soprattutto in questo periodo. Il Natale non deve essere soltanto consumismo: le istituzioni devono essere vicine in modo gentile alle persone, alle famiglie, ai bambini».

Un calendario di 42 giorni di eventi in tutta la città

Il Natale a Rende 2025 porta con sé un programma ricchissimo, coordinato dall’assessore Veronica Stellato, che accompagnerà la città dal 29 novembre fino al 6 gennaio. «Abbiamo pensato a 42 giorni di iniziative, per tutti i gusti, in tutti i quartieri e di ogni tipo – ha spiegato la Stellato – e coinvolto attività commerciali e artigiani, con l’obiettivo di sostenere questi settori e rilanciarli proprio a partire dal periodo natalizio». Dalle installazioni luminose ai mercatini, dagli spettacoli per bambini agli appuntamenti culturali, la città vivrà un Natale diffuso e partecipato.

Un Natale all’insegna dell’inclusività

A chiusura dell’inaugurazione, il sindaco Principe ha voluto ribadire la filosofia organizzativa di questa edizione: «Il nostro stile è l’inclusività per tutti. Vedere le persone liete nella parte più bella dell’anno mi inorgoglisce e ci conferma che siamo sulla strada giusta». Con l’accensione del grande albero e del Villaggio di Natale, Rende dà dunque il via a un mese e mezzo di festa, tradizione e partecipazione collettiva, con l’obiettivo di rendere il Natale 2025 un appuntamento da ricordare per l’intera comunità.