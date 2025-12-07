Natale sicuro per i più piccoli: 8 consigli del Comitato Difesa Consumatori. Attenzione ai giocattoli

COSENZA – Con l’avvicinarsi del Natale 2025, le città tornano a riempirsi di luci e colori che alimentano un’atmosfera magica, soprattutto agli occhi dei più piccoli. Nonostante le difficoltà economiche che molte famiglie continuano ad affrontare, come osserva Pietro Vitelli, responsabile del Comitato Difesa Consumatori, in questo periodo dell’anno avviene sempre un piccolo “miracolo”: si trova comunque un modo per dedicare un pensiero ai propri cari, in particolare ai bambini.

Ma proprio mentre ci si prepara ai regali, il Comitato richiama l’attenzione su un tema fondamentale: la sicurezza e l’etica dei giocattoli. È importante infatti scegliere prodotti che non rappresentino rischi per i piccoli e che non siano frutto di condizioni di lavoro inadeguate o sfruttamento.

Natale, acquistare con consapevolezza

Vitelli sottolinea come anche quest’anno il settore dei giocattoli presenti potenziali criticità, motivo per cui è essenziale acquistare in maniera consapevole. Un ringraziamento va alle autorità preposte ai controlli nei negozi e sulle bancarelle, impegnate a verificare che ogni prodotto rispetti le normative vigenti. Il Comitato Difesa Consumatori invita inoltre a riflettere su un aspetto spesso trascurato: la corsa al “prezzo stracciato” non deve equivalere a “diritti violati”. La sostenibilità sociale e ambientale dovrebbe essere parte integrante delle scelte natalizie.

Per aiutare le famiglie, il Comitato propone otto consigli pratici per acquistare giocattoli sicuri ed etici:

– Occhio alla garanzia CE – scegliere solo giocattoli con marchio CE, sinonimo di conformità alle norme di sicurezza;

– Scegliere negozi affidabili – evitare acquisti da venditori improvvisati o non autorizzati;

– Sì alle istruzioni d’uso – leggere con attenzione le indicazioni e rispettarle per evitare utilizzi impropri;

– Solo età giusta – acquistare giocattoli adeguati all’età del bambino;

– Pericolo piccoli pezzi – evitare prodotti con parti piccole per bambini sotto i tre anni;

– Via la scatola – rimuovere confezioni, lacci, nastri e materiali pericolosi subito dopo l’acquisto;

– Occhio mentre gioca – vigilare sull’uso corretto del giocattolo.

– Donare non buttare – regalare giochi ancora in buone condizioni a scuole, ospedali, asili, consultori.