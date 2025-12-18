Natalina perde tutto: Cosenza raccoglie il suo appello e il sindaco la vuole incontrare

COSENZA – Cosenza raccoglie l’appello di Natalina, vedova di Maurizio Magnone, morto il 19 ottobre scorso, in un bagno del Pronto Soccorso dell’ospedale di Cosenza. Una tragedia che ha lasciato una famiglia a fare i conti non solo con il dolore, ma anche con le difficoltà economiche legate alla perdita del principale sostegno familiare.

Natalina e l’appello per cercare lavoro: Cosenza risponde

Natalina, rimasta sola dopo la scomparsa del marito, ha lanciato un appello semplice e dignitoso: poter lavorare per ricostruire una stabilità e guardare avanti con forza e determinazione. Un messaggio che non è rimasto inascoltato e che ha trovato grande eco tra i cittadini cosentini.

In tanti hanno raccolto la sua richiesta, manifestando vicinanza e solidarietà attraverso segnalazioni, messaggi e proposte di aiuto concreto giunte alla nostra redazione. Una risposta corale che testimonia il senso di comunità di Cosenza, pronta a farsi carico delle fragilità e a non lasciare indietro chi vive un momento di estrema difficoltà.

Tra coloro che hanno deciso di intervenire anche il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, che ha annunciato la volontà di incontrare Natalina domani ore alle ore 16,00 a Palazzo dei Bruzi per ascoltare la sua storia e valutare possibili soluzioni. Un gesto istituzionale che rappresenta un segnale importante di attenzione e umanità da parte dell’amministrazione comunale.

La speranza è che l’incontro possa servire a comprendere meglio la situazione e a individuare percorsi che possano consentire a Natalina di rientrare nel mondo del lavoro, restituendole dignità e prospettive dopo una perdita così dolorosa.