Natalina perde tutto: Cosenza raccoglie il suo appello e il sindaco la vuole incontrare

Dopo la tragedia del marito morto nel bagno dell’ospedale, la città si mobilita per aiutare la Natalina, vedova di Maurizio Magnone: il sindaco Franz Caruso la incontrerà domani

Sonia Miceli

Pubblicato

4 minuti fa

il

Natalina_sindaco-Caruso_Cosenza

COSENZA –  Cosenza raccoglie l’appello di Natalina, vedova di Maurizio Magnone, morto il 19 ottobre scorso, in un bagno del Pronto Soccorso dell’ospedale di Cosenza. Una tragedia che ha lasciato una famiglia a fare i conti non solo con il dolore, ma anche con le difficoltà economiche legate alla perdita del principale sostegno familiare.

Natalina e l’appello per cercare lavoro: Cosenza risponde

Natalina, rimasta sola dopo la scomparsa del marito, ha lanciato un appello semplice e dignitoso: poter lavorare per ricostruire una stabilità e guardare avanti con forza e determinazione. Un messaggio che non è rimasto inascoltato e che ha trovato grande eco tra i cittadini cosentini.

In tanti hanno raccolto la sua richiesta, manifestando vicinanza e solidarietà attraverso segnalazioni, messaggi e proposte di aiuto concreto giunte alla nostra redazione. Una risposta corale che testimonia il senso di comunità di Cosenza, pronta a farsi carico delle fragilità e a non lasciare indietro chi vive un momento di estrema difficoltà.

Natalina - moglie di Maurizio

Tra coloro che hanno deciso di intervenire anche il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, che ha annunciato la volontà di incontrare Natalina domani ore alle ore 16,00 a Palazzo dei Bruzi per ascoltare la sua storia e valutare possibili soluzioni. Un gesto istituzionale che rappresenta un segnale importante di attenzione e umanità da parte dell’amministrazione comunale.

La speranza è che l’incontro possa servire a comprendere meglio la situazione e a individuare percorsi che possano consentire a Natalina di rientrare nel mondo del lavoro, restituendole dignità e prospettive dopo una perdita così dolorosa.

Natalina appello sindaco Caruso

