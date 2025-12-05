CELICO – Prenderà il via domani fino all’8 dicembre, la II edizione di “Nel Gusto” . Il villaggio del gusto organizzato dall’Associazione Culturale Cylikon in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, ARSAC Cosenza e GAL Sila Sviluppo, è pronto ad accogliere anche quest’anno numerosi visitatori per tre giornate all’insegna dell’autenticità e della buona cucina. La Villa Comunale Roberta Lanzino farà da cornice a un percorso sensoriale fatto di sapori autentici, incontri culturali e musica dal vivo.

L’evento, pensato per valorizzare le eccellenze locali e promuovere la cultura gastronomica celichese, offrirà tre giornate ricche di appuntamenti: produttori del territorio, casette espositive, presentazioni di libri e convegni dedicati ai borghi, oltre a collegamenti in diretta con Jonica Radio. Come da tradizione, non mancherà l’attesissima Sagra della Coccia, accompagnata da numerose specialità tipiche della Presila.

Ad arricchire il programma anche spettacoli e momenti di intrattenimento firmati Davide Avallone Entertainment e Paolo Movida dj, per un’atmosfera vivace e coinvolgente che accompagnerà visitatori e cittadini lungo tutto il percorso enogastronomico.

Il gran finale è previsto per lunedì, giorno dell’Immacolata, con un aperitivo in villa animato dal dj set di Dominik J, seguito alle 19:00 dal concerto dei Zinharua, che chiuderanno la manifestazione con un’esibizione festosa e partecipata.

“Nel Gusto” si conferma così un appuntamento capace di unire convivialità, tradizioni e cultura, offrendo un’occasione di incontro e scoperta del patrimonio enogastronomico celichese.