“Nemmeno con un fiore”, a Cosenza confronto e riflessione sulla violenza di genere

COSENZA – Si intitola “Nemmeno con un fiore” uno dei tanti eventi organizzati in città in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. L’iniziativa è promossa dal Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza che ha fissato l’evento proprio il prossimo 25 novembre, alle ore 15.00 presso la Biblioteca “M. Arnoni” del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza.

L’iniziativa vuole portare in città un momento di sensibilizzazione, di confronto e di riflessione sul tema delle differenze di genere, affrontando il fenomeno della violenza contro le donne in chiave preventiva ed educativa, in un contesto nel quale la violenza affonda le sue radici nella cultura della discriminazione e nella “mentalità della sopraffazione”.

All’evento saranno presenti anche gli allievi e le allieve della Scuola IIS “Leonardo Da Vinci” di San Giovanni in Fiore, con l’intento di illustrare loro i principi giuridici che regolamentano tali gravi vicende, nonché gli strumenti di prevenzione e di formazione, atti a contrastare la violenza di genere, gli stereotipi e i pregiudizi sessisti, nell’auspicio di poter incidere positivamente – seppur in minima parte – sulla crescita consapevole degli stessi.

“Nemmeno con un fiore”, due momenti di riflessione

L’evento “Nemmeno con un fiore” si articolerà in due momenti. Il primo si svolgerà nella Biblioteca “M. Arnoni” dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, ubicata al secondo piano del Palazzo di Giustizia e vedrà gli interventi dei rappresentanti delle Istituzioni forensi e dei Componenti del CPO, la visione di contenuti video e l’intervento degli allievi e delle allieve della scuola, allo scopo di incoraggiarne la partecipazione attiva e gli interventi.

Successivamente, intorno alle 16.30, si procederà, all’esterno del Palazzo di Giustizia, con la cerimonia di illuminazione della facciata del Tribunale con i colori ufficiali della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, nonché uno speakers corner aperto a tutti i rappresentanti di Istituzioni e Associazioni, che vorranno intervenire per dedicare una riflessione sul tema della violenza sulle donne.