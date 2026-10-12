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Niente acqua in 9 Comuni del Cosentino e all’Unical: guasto a una condotta
L’interruzione dell’acqua per consentire riparazioni urgenti sulla condotta dello schema Capodacqua. Coinvolti nove comuni del Cosentino e l’Università della Calabria
COSENZA – Sos acqua e disagi in vista per il servizio idrico in diversi centri della provincia di Cosenza. Sorical ha annunciato una sospensione temporanea della fornitura d’acqua per consentire interventi indifferibili di riparazione e la sostituzione di alcuni organi idraulici lungo la condotta adduttrice dello schema Capodacqua.
I lavori sono programmati per mercoledì 14 ottobre 2026, con l’interruzione della fornitura prevista a partire dalla mattinata e la conclusione degli interventi nella stessa giornata, salvo imprevisti.
Sospensione acqua: i comuni interessati
La sospensione potrà interessare le utenze dei seguenti territori:
Cervicati
Montalto Uffugo
Lattarico
Mongrassano
Cerzeto
Torano Castello
Bisignano
San Marco Argentano
Roggiano Gravina
Università della Calabria
Lavori urgenti per garantire l’efficienza della rete
Secondo quanto comunicato da Sorical, l’intervento si rende necessario per assicurare la funzionalità e l’affidabilità della rete idrica. Le squadre tecniche lavoreranno per completare le operazioni nel minor tempo possibile e contenere i disagi per i cittadini.
La società ha inoltre invitato le amministrazioni comunali coinvolte ad adottare tutte le misure necessarie per evitare lo svuotamento dei serbatoi comunali di accumulo, così da limitare le conseguenze dell’interruzione sulle utenze.
Possibili disagi per i cittadini
Durante le operazioni potrebbero verificarsi temporanee carenze idriche o interruzioni del servizio, con possibili ripercussioni sulla distribuzione dell’acqua nei territori interessati. I tempi effettivi del ripristino dipenderanno dall’andamento dei lavori e dall’eventuale insorgenza di imprevisti.
Sorical si è scusata per gli eventuali disagi e ha ringraziato i cittadini per la collaborazione, ribadendo la necessità degli interventi per garantire una maggiore affidabilità del sistema di approvvigionamento idrico.
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