Cosenza: “No” alla svendita di Palazzo Fiordalisi. Prendocasa contro la vendita dell’immobile pubblico

COSENZA – Prendocasa Cosenza torna a chiedere un cambio di rotta nella gestione del patrimonio immobiliare pubblico, puntando i riflettori su Palazzo Fiordalisi, edificio di proprietà dell’ISMA situato in viale della Repubblica. Secondo il movimento, il nuovo tentativo di vendita dello stabile rappresenta un’occasione persa per affrontare l’emergenza abitativa che interessa la città.

L’immobile, ricordano gli attivisti, in passato ha già accolto persone e famiglie in difficoltà, dimostrando di poter svolgere una funzione sociale concreta. Per questo motivo viene chiesto di interrompere il processo di dismissione e di avviare un confronto pubblico sul futuro della struttura.

Prendocasa: salvare Palazzo Fiordalisi

Prendocasa evidenzia come l’aumento degli sfratti, il caro-affitti e le crescenti difficoltà di accesso a un’abitazione rendano ancora più urgente un piano di recupero degli immobili pubblici inutilizzati. Secondo il movimento, Comune, Regione ed enti competenti continuano a gestire l’emergenza senza una strategia strutturale, nonostante esistano edifici che potrebbero essere recuperati e destinati all’edilizia sociale. Palazzo Fiordalisi viene indicato come uno degli esempi più significativi di un patrimonio che rischia di essere sottratto definitivamente alla collettività.

«Come Prendocasa Cosenza chiediamo che venga immediatamente fermato il processo di svendita e che si apra un confronto pubblico sulla possibilità di destinare l’immobile di viale della Repubblica ad alloggi pubblici e sociali, restituendogli la funzione che ha già svolto in passato. Non accetteremo che questa vicenda passi sotto silenzio. Se chi ha la responsabilità di garantire il diritto all’abitare continuerà a non intervenire, saremo noi a denunciare pubblicamente tutte le soluzioni che esistono e che vengono deliberatamente ignorate».

«Palazzo Fiordalisi è solo uno dei tanti immobili che potrebbero essere utilizzati per affrontare l’emergenza abitativa e che, invece, vengono lasciati all’abbandono o destinati alla dismissione. Non è accettabile continuare a ripetere che “non ci sono alternative” quando le alternative esistono e vengono sistematicamente scartate per precise scelte politiche. La vera emergenza non è la mancanza di immobili, ma la mancanza di volontà nel mettere il patrimonio pubblico al servizio della collettività. La casa è un diritto e il patrimonio pubblico deve servire a garantirlo.»