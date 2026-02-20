Nocera Terinese nella morsa del maltempo: a lavoro per evitare danni strutturali

NOCERA TERINESE (CZ) – Prosegue l’emergenza nel territorio comunale di Nocera Terinese. “Stiamo intervenendo sia dal mare sia dalle aree montane lungo il Torrente Grande – dichiara il sindaco, Saverio Russo – dove il fiume in piena sta erodendo la struttura del ponte sulla Strada provinciale 163/1, al fine di scongiurare possibili danni strutturali”.

“Si registrano inoltre – prosegue Russo – gravi difficoltà nel deflusso delle acque nella zona residenziale di Nocera Marina. L’alta marea sta rallentando quasi completamente il naturale scorrimento verso il mare, provocando allagamenti nelle aree più depresse. Ulteriori frane si stanno verificando lungo le strade delle contrade e sulla provinciale che conduce al centro storico, aggravando la situazione e rendendo difficoltosi gli spostamenti”. Allertata la Protezione civile e tutte le forze operative sono al lavoro per garantire la sicurezza dei cittadini e limitare i danni.